"دمري": دعوات أمنستي ضمن الخطوات المناهضة للسامية

قال رئيس المجلس الاستيطاني في الخليل "يوحاي دمري"، إن قرار منظمة العفو الدولية "أمنستي" عمل أخر ضمن سلسلة الخطوات المناهضة للسامية التي تحمل طابع أيديولوجي.

وجاءت تصريحات دمري، ردًا على قرار منظمة العفو الدولية لفرض مقاطعة على المواقع السياحية التي يعتبرها المستوطنين مواقع سياحية يهودية.

وأضاف دمري، أن قرار "أمنستي" يهدف لرفع الشرعية عن الاستيطان و"إسرائيل" وسيادتها على القدس وطمس تاريخ اليهود في الضفه الغربية".

واكنت منظمة العفو الدولية قد اتهمت شركات عملاقة لحجز الأماكن السياحية عبر الإنترنت مثل “إير بي إن بي” و”بوكينج.كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزور” بتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية “والتربح من جرائم الحرب” من خلال إقامة أعمال مع الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد بعنوان “الوجهة .. الاحتلال”، أن تلك الشركات “تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وقالت المنظمة إنها “وثَّقت كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها”.