صراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان على ضم بالاسيوس

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي انضم إلى الصراع مع ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، إزكويل بالاسيوس، من ريفر بليت.

وبحسب ما نقلته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن الإنتر يريد الحصول على لاعب الوسط الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت أن النادي الأرجنتيني أبلغ ريال مدريد بأنهم سيستمعون للعروض المقدمة للاعب من الأندية الأخرى، في حال لم يتم تقديم عرض رسمي بنهاية الأسبوع الحالي.

وكان ريال مدريد قريبًا من الاتفاق مع اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن النادي الإسباني لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر ميلان مهتم بضم بالاسيوس منذ الصيف الماضي، وسيحاول التعاقد معه في الفترة المقبلة، في حال لم يضمه ريال مدريد إلى صفوفه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد مع الأرجنتيني، لكن المحادثات بين الناديين توقفت منذ عدة أسابيع.