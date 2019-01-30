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طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:03 - 30 يناير 2019
الطقس الطقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار، باردا خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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