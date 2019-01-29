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تحذير عاجل.. ثغرة خطيرة في "آيفون" تسمح للآخرين بالتنصت عليك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:58 - 29 يناير 2019
اي فون اي فون
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كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، تسمح للآخرين بالتنصت عليه وعلى مكالماته.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تلك الثغرة الخطيرة موجودة في تطبيق محادثات الفيديو "فيس تايم".

وتسمح تلك الثغرة لأي مستخدم لتطبيق "فيس تايم" بأن يتم التنصت عليه بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به.

وتعمل تلك الخاصية على جميع أجهزة "أبل" التي يتم تشغيل عليها "فيس تايم"، سواء على هواتف "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك".

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنه حتى في حالة رفض المستخدم اتصال الفيديو عن طريق "فيس تايم" يواصل التطبيق إرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال به.

واعترفت شركة أبل فعليا بوجود تلك الثغرة التقنية، ووعدت بحلها خلال الأيام المقبلة.

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