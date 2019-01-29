موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في فنزويلا

نفى نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، الأنباء عن وجود مرتزقة روس في فنزويلا.

وقال ريابكوف مجيبا عن سؤال حول ذلك "تم نفي كل ذلك منذ زمن، لا أعلم لماذا يتم أخذ أخبار تتميز بأكبر قدر من عدم الدقة، ولا تتفق مع الواقع، وبغيضة ولا تتفق مع سياستنا حول هذا الموضوع".

تعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهماً إياه باللاشرعية.

هذا وقد أعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.