تفاصيل حول فعاليات المؤتمر الدولي الذي ستنظمه جامعة الاسراء الاسبوع المقبل

تستضيف جامعة الإسراء الأسبوع القادم فعاليات المؤتمر الدولي المحكم الثاني جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية تحديات وفرص على مدى يومين برعاية العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي.

وحول تفاصيل واستعدادات المؤتمر أوضح رئيس المؤتمر، د. أحمد الوادية عميد كلية العلوم الانسانية أن جامعة الاسراء بغزة تنظم هذا المؤتمر العلمي الدولي يومي الخامس والسادس من فبراير، تحت رعاية العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلى، حيث ستبدأ فعاليات المؤتمر المنوي عقده في فندق المشتل(الموفمبيك) بمدينة غزة بدءاً من الساعة 9 صباحاً.

و يتشكل المؤتمر العلمي المنوي انعقاده من عدة لجان منها اللجنة العلمية والتي تضم (48) عالماً مختصاً في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون، ونتيجة لزخم المؤتمر ومحاوره، فقد كانت عدد الأبحاث المشاركة الكاملة التي وصلت للجنة العلمية (58) بحثاً و وقع الاختيار من قبل اللجنة العلمية على (24) بحثاً منها لتشارك في جلسات المؤتمر.

ومن ناحية أخرى فقد وصل عدد شركاء المؤتمر إلى (58) جامعة و(27) مركزاً بحثياً من (36)دولة.

و فيما يتعلق بالوفود والمنظمات المشاركة في المؤتمر، أشار الوادية الى أنه يشارك في هذا المؤتمر وفود دولية سيبدأ وصولها يوم الثلاثاء المقبل، وهناك شخصيات فلسطينية وعربية ودولية وازنة مشاركة في المؤتمر مثل برلمانين وسياسيين وصناع قرار وسفراء ودبلوماسيين وأكاديميين، كما ان هناك منظمات دولية مشاركة أبرزها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي و منظمة الامم المتحدة.

و بالحديث عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المتعددة المهام والتي تضم (21) لجنة يترأسها نخبة من البارزين في التحضير للمؤتمرات، لفت الوادية الى أن رئاسة اللجنة التحضيرية تتكون من (35) عضواً، ومجموع أعضاء اللجان الفرعية (245) عضو وذلك للخروج بمؤتمر مميز يقدم صورة مشرقة عن المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة الإسراء.

و أضاف أن اللجنة التحضيرية عقدت سلسلة اجتماعات متتالية منذ ما يزيد عن ستة أشهر وقد انتهت من الترتيبات كافة على مختلف المستويات لعقد مؤتمر دولي يليق بالقضية الفلسطينية.

و أكد أن المؤتمر يحتوي على الجلسة الافتتاحية وخمسة جلسات علمية موزعة على محاور المؤتمر، وبالتوازي مع الجلسات العلمية ستعقد فعاليات متعددة أبرزها جلسة إعلامية تضم أبرز الإعلاميين الفلسطينيين والعرب والعالميين بعنوان (الأداء الإعلامي لجامعة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية)، وكذلك جلسة تضم أبرز الأكاديميين والسياسيين على المستوى المحلى والعربي والدولي موسومة بعنوان(الإستراتيجية الفلسطينية لتعزيز دور الجامعة العربية تجاه القضية الفلسطينية).

كما اختارت اللجنة التحضيرية ان تقدم على رأس كل ساعة في فترة انعقاد المؤتمر عرضاً وثائقياً في قاعة الفيديو بمقر انعقاد المؤتمر تحت عنوان ( بانوراما التضحيات العربية على أرض فلسطين ) تقديراً و وفاءاً للدماء العربية التي بذلت من أجل تحرير فلسطين.

و أشار الى أن المؤتمر سينتهي بالجلسة الختامية التي من خلالها سيتم الإعلان عن خارطة طريق للاستفادة من جامعة الدول العربية لصالح القضية الفلسطينية، وأيضاً الفقرة الختامية بلوحة وطنية وتكريم المشاركين في المؤتمر.

وكنتيجة طبيعية للتحضيرات والاستعدادات الجبارة التي بذلت من أجل خروج المؤتمر بأفضل صورة، توقع رئيس المؤتمر أن يكون هناك حضور نخبوي غير مسبوق للمشاركة في فعاليات المؤتمر