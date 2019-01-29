سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات

أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش، اليوم الثلاثاء، أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة.

وتحولت التظاهرات التي بدأت بعد مضاعفة الحكومة أسعار الخبز ثلاث مرات، إلى احتجاجات عارمة ضد الحكومة في كل أنحاء البلاد، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، عمر البشير، الذي ألقى من جانبه بمسؤولية التظاهرات على "متآمرين" دون أن يسميهم.

وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، حسب الإحصائية الرسمية، عن مقتل نحو 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات، بينما قالت المنظمات الحقوقية الدولية إن هذا العدد تجاوز 40 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات واعتقال العشرات.