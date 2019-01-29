إصابة 3 من الأمن الإيراني في انفجارين بزهدان

أصيب 3 من الأمن الإيراني، الثلاثاء، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة زاهدان بولاية "سيستان بلوشستان"، جنوب شرقي البلاد.

وفي تصريح بثه التلفزيون الحكومي، قال مدير أمن الولاية، محمد غانبري، إن عبوتين ناسفتين مصنوعتين يدويًّا انفجرتا وسط مدينة زهدان.

وأوضح "غانبري" أن انفجارًا أول وقع، دون إصابات، ثم هُرع الأمن وخبراء تفكيك المتفجرات إلى الموقع، حيث وجدوا طردًا مشبوهًا، إلا أن انفجارًا آخر ضرب المكان أثناء التعامل معه.

وأشار التلفزيون الرسمي أن التفجيرين تسببا بتهشيم زجاج عدد من المباني المجاورة.