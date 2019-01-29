صحيفة اسبانية: الاستيطان بالقدس يضيق الخناق على الفلسطينيين

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن دور التوسع الاستيطاني الإسرائيلي حول القدس، وأثره في تضييق الخناق على مستقبل فلسطين.

وقالت الصحيفة، إنه "بعد مرور سنة تقريبا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ضاعفت حكومة بنيامين نتنياهو عمليات توسيع مستوطناتها وطرقاتها في المناطق المحيطة بالقدس".

وأوردت الصحيفة أن "الجزء الشرقي من المدينة، التي تعيش تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 1967، تشهد حصارا من خلال توسيع المستوطنات الإسرائيلية عبر بناء حوالي 6 آلاف منزل جديد، فضلا عن إنشاء طرق دائرية خاصة بالإسرائيليين حصرا، ومن شأن هذا الحصار أن يهدد السلامة الإقليمية لدولة فلسطين في المستقبل".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، أن "إسرائيل تحاول توحيد القدس بأكملها وجعلها تحت سيطرتها من خلال إنشاء بنية تحتية تربط بين المستوطنات وتقسم المناطق الفلسطينية"، وحذر شعث أيضا من أن "الإسرائيليين قد ألحقوا الضرر بالمناطق المجاورة من خلال هدم المنازل في الوقت الذي ستصبح فيه أحيائهم جيوبا معزولة".

وأضافت الصحيفة أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتقد أن الطريق الجديد سيؤدي إلى تعميق الفصل بين أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس ونحو 2.5 مليون آخرين يعيشون في الضفة الغربية، إلى جانب حاجز الجدران والأسوار التي أقيمت بعد سنة 2004، كما ستهدّد هذه الطريق التواصل بين المناطق الشرقية والصلاحية الإقليمية للدولة الفلسطينية.