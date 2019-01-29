حتى داخل منزله.. ميسي يعاني مع "الناقد الرياضي الصغير"

رغم تألقه وإنجازاته وبطولاته وتحقيقه لجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، لا يسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقادات، حتى من أقرب الناس إليه.

ووفقا لصحيفة "أس"، يناقش تياغو، نجل ميسي الأكبر، والده بأمور كثيرة في كرة القدم، كما أنه ينتقده في بعض الأحيان.

وقال ميسي في مقابلة مع مجلة "وورلد سَكَر": "تعرضت للانتقادات منه. هو يتابع كل البطولات، برشلونة والليغا ودوري الأبطال. يتابعها كلها ويعطيني بعض التعليمات عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح في المباريات".

وأضاف: "هو يفهم كرة القدم جيدا لأنه الأكبر بين أشقائه، هو يناقش كل شيء متعلق بكرة القدم".

وكان ميسي قد أكد أن تياغو (6 أعوام) لا يناقش المباريات مع والده في حال الهزيمة، لأنه يعلم أن الأمر مزعج بالنسبة لنجم الفريق الكتالوني، لكن ميسي أكد أن الأمر الآن بات مختلفا.

ويضيف "البرغوث": "الأمر ليس هكذا الآن. تياغو يجبرني على التحدث وتفسير أسباب الهزيمة. اليوم نحن نتحدث أكثر بكثير من السابق".

وتياغو أكبر أبناء ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وهو الشقيق الأكبر لماتيو (3 أعوام) وشيرو (10 أشهر).