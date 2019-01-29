مناشدة لدعم ميزانية الاونروا بقيمة 1.2 مليار دولار

ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" الثلاثاء، بضرورة توفير مبلغ 1.2 مليار دولار، من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط.

وأكد المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول في بيان صحفي، أن "هذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018"، لافتا إلى أن "تقديم أولويات الأونروا لعام 2019 والمتطلبات المالية يأتيان في أعقاب عملية حشد دولية لافتة للتغلب على عجز مالي غير مسبوق، وأزمة وجودية بعد قرار أكبر مانح للوكالة بوقف 300 مليون دولار من تبرعاتها في العام الماضي".

يذكر أن الولايات المتحدة قررت في 2018 وقف مساعداتها المقدرة بـ300 مليون دولار والتي كانت تخصصها لميزانية ومشاريع "الأونروا"، وذلك بعد قرارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتهك الحقوق الفلسطيني، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأشار البيان الأممي إلى أن "كرينبول قدم تحية كبيرة لكافة شركاء الأونروا"، مشيدا باستجابة الحكومات المانحة والمضيفة من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن الشركاء في المنظمات غير الحكومية، ومن المجتمع المدني والأفراد.

وذكر أنه "في عام 2019، فإن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية بما فيه القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا؛ سيستمرون بمواجهة عدد من التحديات الصعبة على صعيد التنمية البشرية والحماية"، مبينا أنه "من الأمور المركزية لهذه الضغوط تكمن الطريقة التي يعمل فيها الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار على غزة، بالتأثير الكبير على حياة لاجئي فلسطين".