نفتالي بينيت يهاجم غانتس و يعلون بسبب حرب 2014

شن رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، هجوماً لاذعاً ضد رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق موشي يعلون، موضحاً أن سلوك الاثنين خلال حرب 2014 في غزة كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية على "إسرائيل".

ووفقاً لموقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أوضح بينت أن غانتس ويعلون عارضا بشدة الدخول في عملية برية لتدمير أنفاق حركة حماس الهجومية في قطاع غزة.

وأضاف بينت: "لو أننا في الكابنيت السياسي الأمني وافقنا على مطالب غانتس ويعلون عام 2014 لاستيقظت "إسرائيل" على كارثة مفجعة في النقب الغربي، كخطف عشرات الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ووقوع مئات القتلى في عمليات إرهابية لم تشهد "إسرائيل" مثيلاً لها من قبل"، وفق تعبيره.