فوز قطر على الامارات "يُشعل" مواقع التواصل

انهال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق عبر حسابتهم عقب فوز المنتخب القطري على الامارات على ملعب الأخير، وسط حالة من الفرحة لتأهل قطر لنهائي كأس أمم أسيا.

وأطاح المنتخب القطري بنظيره الإماراتي على أرضه ووسط جماهيرهم، بعد الخسارة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد، ضمن نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تغريدات نشطاء التواصل عبر "تويتر"، فكتب أحمد الكلباني: "مباراة على مستوى عالي من التوتر، قطر حرة من الضغط تلعب دون مساندة، ومنتخب الإمارات مضغوط بشكل كبير من جماهيره ٤أهداف لا تعبر عن مباراة حقيقية، وأجمل ما في المباراة المصافحة بين الفرقاء الأشقاء.

أما هلال الشيادي فغرّد في تدوينته على طريقته الخاصة: " ليس الإمارات فازت لا ولا قطرُ بل إنما الخلق المحمود ينتصر، تبقى المحامد فينا كي تمثلنا تمضي المباراة والأهداف و(الكُوَر)، إنا نحبكمُ لا فرق بينكمُ لكنّ من فقدوا الأخلاق هم خسروا، عودوا لبعضكم عيشوا الزمان معا يقضى الزمان على أهل قد انتفروا.

وعلّق حمين كاسترو: "برأي المعز عبدالله مهاجم من طراز عالي المستوى اي بإمكانه أن يلعب في دوريات الأوروبي مثل دوري الهولندي و البلجيكي ، بعيداً عن سياسة قطر وصل إلى نهائي باستحقاق . مبروك للشعب القطري وإن شاء الله الكأس عربي".

وغرّد محمد قنديل: "كان نفسى البطولة من حظ الإمارات لأنها على أرضها ووسط جمهورها والذى تأثرت به كثيراً كان حقه أن يفرح ولكن لم تكن هناك العين الخبيرة لانتقاء لاعبين بدرجة مقاتل/ فدائي يحمى عرين هذه البطولة مش لاعبين منظره وللحق أقول أن منتخب قطر لعب برجولة وفدائية هناك لاعب طراز أوربي هو المعز على".

أما عصام عبد الله فكتب: "الرياضة يفترض بها أنها وسيلة للتقارب لا العكس وقطر والإمارات جارتان عربيتان مسلمتان والنزاع السياسي إلى زوال والشعوب والأخوة هي ما يبقى مبروك قطر وكل التوفيق للإمارات فيما هو آت".

وتداول نشطاء التواصل فيديو يظهر فيه اللاعب القطري وهو يقبل رأس اللاعب الإماراتي، فغرّدت انتصار الزدجالية: "بعيدًا عن السياسة، تبقى كرة القدم الروح الرياضية وهي الي تجمع الشعوب".

وفي السياق، شهدت شوارع قطاع غزة، احتفالات عارمة بتأهل منتخب قطر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الإمارات برباعية نظيفة، في الدور نصف النهائي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفلسطينيين وهم يحتفلون في شوارع غزة بالتأهل التاريخي لـ"العنابي" القطري، بعد مباراة بطولية أمام الإمارات، التي بدت عاجزة عن مقارعة رفاق حسن الهيدوس.

ووزع الفلسطينيون الحلويات على المارة، كما أطلق المحتفلون العنان لأبواق سياراتهم، فرحة وبهجة بالفوز الساحق لقطر على الإمارات، وذلك رغم المعاناة الشديدة التي تضرب القطاع المحاصر.

وكتب آخر: " هي 90 دقيقة مرّت وانقضت، ولم يبقى منها سوى هذه اللقطة الجميلة"

غزة تحتفل بفوز منتخب #قطر التاريخي والتأهل إلى نهائي كأس آسيا ٢٠١٩ ???????????????? pic.twitter.com/kqfkQyVYQI — تامر المسحال (@TamerMisshal) ٢٩ يناير ٢٠١٩

هي 90 دقيقة مرّت وانقضت ، ولم يبقى منها سوى هذه اللقطة الجميلة ❤️



#قطر_الامارات pic.twitter.com/lK57ogxtC8 — saron???? (@ticticsoso) ٢٩ يناير ٢٠١٩

كان نفسى البطوله من حظ الإمارات لأنها على أرضها ووسط جمهورها والذى تأثرت به كثيراً كان حقه أن يفرح ولكن لم تكن هناك العين الخبيره لإنتقاء لاعبين بدرجة مقاتل/ فدائى يحمى عرين هذه البطوله مش لاعبين منظره وللحق أقول أن منتخب قطر لعب برجوله وفدائيه هناك لاعب طراز أوربى هو المعز على . — Mohammed Kandil (@MohammedKandi15) ٢٩ يناير ٢٠١٩

#قطر_الامارات



خليجنا…

أصابته العين في مقتل

تحولت الكرة إلى كره

وأصبح التآلف ضيفا غريبا نوثِّقه وكأنه لم يكن pic.twitter.com/zdaoWMVM4H — ¹³لا يأمنُ الظِّل¹³ (@Ibrahemomanimil) ٢٩ يناير ٢٠١٩

التذاكر تذاكرهم

الجمهور جمهورهم

والارض ارضهم،

ولكن!

"لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا"♥️♥️♥️

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

ان ينصركم الله فلا غالب لكم???????????????????????? #قطر_الامارات — Roudha AlMuhannadi???? (@RoroAlMuhannadi) ٢٩ يناير ٢٠١٩

الرياضة يفترض بها أنها وسيلة للتقارب لا العكس وقطر والإمارات جارتان عربيتان مسلمتان والنزاع السياسي إلى زوال والشعوب والأخوة هى ما يبقى مبروك قطر وكل التوفيق للإمارات فيما هو آت — Essam Abdul Allah (@essamabdulAllah) ٢٩ يناير ٢٠١٩

قطر من أول بطولة ومستواه ممتاز انتصارات ومستوى جميل بدون خسائر وخاصة الاعب معز علي هداف بطولة. أما الإمارات مستواه يشفل رغم أنها مستضيفه بطولة ونتائج أيضا غير مرضيه حتى فوزها في مباريات السابقة غير مقنع ابدا #قطر_الامارات — [email protected] (@Az74211671) ٢٩ يناير ٢٠١٩

ابارك لصاحب السمو تميم المجد وللشعب القطري العزيز هذا الفوز المؤزر والاداء المشرف من ابطال منتخبنا الوطني الحمد والشكر لله . وصدق أميرنا الغالي عندما قال ابشروا بالعز والخير. مع اعتذاري الشديد لعشاق لعبة الكرة لأني لست من عشاقها كما يعرف اغلب أهل قطر ???? — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٩ يناير ٢٠١٩

لو ضاعت الخوة نبقى عيال عم الله يحفظ خليجنا ????



#قطر_الامارات pic.twitter.com/ZBdmGydeln — saleh Almutairi (@sallh99) ٢٩ يناير ٢٠١٩

#قطر_الامارات مباراة على مستوى عالي من التوتر، قطر حرة من الضغط تلعب دون مساندة، ومنتخب الإمارات مضغوط بشكل كبير من جماهيره

٤أهداف لا تعبر عن مباراة حقيقية.

ضغط،وخشونة،أحذية،وطرد

لا يمكن تحميل المنتخبات هذه الأعباء السياسية!

..

أجمل ما في المباراة المصافحة بين الفرقاء الأشقاء. pic.twitter.com/xlzfC2fsOe — أحمد الكلباني (@AhmedSAlKalbani) ٢٩ يناير ٢٠١٩

#قطر_الامارات



ليس الإمارات فازت لا ولا قطرُ

بل إنما الخلق المحمود ينتصر



تبقى المحامد فينا كي تمثلنا

تمضي المباراة والأهداف و(الكُوَر)



إنا نحبكمُ لا فرق بينكمُ

لكنّ من فقدوا الأخلاق هم خسروا



عودوا لبعضكم عيشوا الزمان معا

يقضى الزمان على أهل قد انتفروا pic.twitter.com/enzVfehE79 — ﮼هلال،الشيادي (@alshiadi999) ٢٩ يناير ٢٠١٩