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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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فوز قطر على الامارات "يُشعل" مواقع التواصل

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 20:15 - 29 يناير 2019
لاعب قطر يقبل رأس نظيره الإماراتي لاعب قطر يقبل رأس نظيره الإماراتي
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انهال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق عبر حسابتهم عقب فوز المنتخب القطري على الامارات على ملعب الأخير، وسط حالة من الفرحة لتأهل قطر لنهائي كأس أمم أسيا.

وأطاح المنتخب القطري بنظيره الإماراتي على أرضه ووسط جماهيرهم، بعد الخسارة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد، ضمن نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تغريدات نشطاء التواصل عبر "تويتر"، فكتب أحمد الكلباني: "مباراة على مستوى عالي من التوتر، قطر حرة من الضغط تلعب دون مساندة، ومنتخب الإمارات مضغوط بشكل كبير من جماهيره ٤أهداف لا تعبر عن مباراة حقيقية، وأجمل ما في المباراة المصافحة بين الفرقاء الأشقاء.

أما هلال الشيادي فغرّد في تدوينته على طريقته الخاصة: " ليس الإمارات فازت لا ولا قطرُ بل إنما الخلق المحمود ينتصر، تبقى المحامد فينا كي تمثلنا تمضي المباراة والأهداف و(الكُوَر)، إنا نحبكمُ لا فرق بينكمُ لكنّ من فقدوا الأخلاق هم خسروا، عودوا لبعضكم عيشوا الزمان معا يقضى الزمان على أهل قد انتفروا.

وعلّق حمين كاسترو: "برأي المعز عبدالله مهاجم من طراز عالي المستوى اي بإمكانه أن يلعب في دوريات الأوروبي مثل دوري الهولندي و البلجيكي ، بعيداً عن سياسة قطر وصل إلى نهائي باستحقاق . مبروك للشعب القطري وإن شاء الله الكأس عربي".

وغرّد محمد قنديل: "كان نفسى البطولة من حظ الإمارات لأنها على أرضها ووسط جمهورها والذى تأثرت به كثيراً كان حقه أن يفرح ولكن لم تكن هناك العين الخبيرة لانتقاء لاعبين بدرجة مقاتل/ فدائي يحمى عرين هذه البطولة مش لاعبين منظره وللحق أقول أن منتخب قطر لعب برجولة وفدائية هناك لاعب طراز أوربي هو المعز على".

أما عصام عبد الله فكتب: "الرياضة يفترض بها أنها وسيلة للتقارب لا العكس وقطر والإمارات جارتان عربيتان مسلمتان والنزاع السياسي إلى زوال والشعوب والأخوة هي ما يبقى مبروك قطر وكل التوفيق للإمارات فيما هو آت".

وتداول نشطاء التواصل فيديو يظهر فيه اللاعب القطري وهو يقبل رأس اللاعب الإماراتي، فغرّدت انتصار الزدجالية: "بعيدًا عن السياسة، تبقى كرة القدم الروح الرياضية وهي الي تجمع الشعوب".

وفي السياق، شهدت شوارع قطاع غزة، احتفالات عارمة بتأهل منتخب قطر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الإمارات برباعية نظيفة، في الدور نصف النهائي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفلسطينيين وهم يحتفلون في شوارع غزة بالتأهل التاريخي لـ"العنابي" القطري، بعد مباراة بطولية أمام الإمارات، التي بدت عاجزة عن مقارعة رفاق حسن الهيدوس.

ووزع الفلسطينيون الحلويات على المارة، كما أطلق المحتفلون العنان لأبواق سياراتهم، فرحة وبهجة بالفوز الساحق لقطر على الإمارات، وذلك رغم المعاناة الشديدة التي تضرب القطاع المحاصر.

وكتب آخر: " هي 90 دقيقة مرّت وانقضت، ولم يبقى منها سوى هذه اللقطة الجميلة"

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