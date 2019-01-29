الأسيرة المحررة منى قعدان تناشد بتوفير تحويلة لها للعلاج

ناشدت الأسيرة المحررة، منى قعدان وزير الصحة بتوفير تحويلة طبية لها لإجراء عملية جراحية عاجلة.

و أكدت المحررة قعدان في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأنها توجهت للمستشفى، و بعد معاينة حالتها تقرر اجراء عملية جراحية، و خصوصاً أنها تعاني من آلام و مضاعفات عملية سابقة بعد خروجها من السجن، إلا أن المستشفى وضعت لها موعداً في قائمة انتظار حتى شهر يونيو المقبل.

و حول تشخيص الحالة الصحية، أوضحت قعدان بأنها بعد خروجها من السجن، أُجريت لها عملية لاستئصال المرارة، و حدث خطأ طبي أثناء العملية و جرى قص جزء من المعدة، مما أدى لمضاعفات كبيرة على صحتها، حيث تعاني من آلام حادة في المريء و المعدة، و تتطلب حالتها تدخل جراحي، إلا أن المستشفيات "جنين و رفيديا" أجلتا التحويلة الطبية الخاصة بها.

و طالبت المحررة قعدان المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى و المؤسسات الحقوقية للقيام بدورها، و التدخل لدى وزارة الصحة للحصول على تحويلة عاجلة الى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، أو أي مستشفى آخر لعمل عملية جراحية عاجلة.

يذكر بأن الأسيرة المحررة قعدان، و هي من سكان عرابة في جنين تعرضت للاعتقال لدى سلطات الاحتلال عدة مرات، حيث أمضت نحو ست سنوات في المعتقل، حيث اعتقلت أربعة مرات في السابق، كانت أخرها في العام 2012، و أمضت 41 شهرا متواصلة، بتهمة انتمائها لحركة الجهاد الإسلامي.