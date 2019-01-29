مجهولون يطلقون النار نحو قوة أمنية في مخيم بلاطة

استنكر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على قوة أمنية فلسطينية أثناء قيامها بنشاط أمني في مخيم بلاطة ليلة الاثنين/ الثلاثاء، كانت تستهدف فيه أحد المشبوهين في الاتجار بالمخدرات من سكان المخيم، ما اضطر القوة الأمنية إلى التعامل مع المسلحين والرد على مصادر إطلاق النار واستكمال مهمتها لاعتقال المشتبه به.

واوضح اللواء رمضان أن إطلاق النار من قبل مجهولين استهدف احدى سيارات الأمن، ما أدى الى اصابتها بعدة طلقات نارية، وكان من الممكن أن يوقع خسائر بشرية في صفوف أفراد الأمن.

وأضاف ان هذا الامر يعتبر في منتهى الخطورة لأنه يشكل حماية لأفراد خارجين عن القانون، ويشوه صورة مخيم بلاطة الصمود، مشدداً على أن "مثل هذه الأفعال ستجعلنا اكثر إصراراً على ملاحقة كل الخارجين عن القانون سواء في مخيم بلاطة وفي أي بقعة في محافظة نابلس، وذلك على قاعدة سيادة القانون وعدم وجود أي استثناء لأي كان".

وأشاد محافظ نابلس بمخيم بلاطة وأهله وبدورهم النضالي والكفاحي التاريخي والمشهود له في مواجهة الاحتلال، مؤكداً على أن أفعال بعض الخارجين عن القانون لا تعني بأي شكل من الأشكال تغيير الوجه المشرق للمخيم، مشيداً بموقف مؤسسات المخيم وفعالياته الوطنية والمجتمعية والأهلية المساندة بشكل مطلق لدور المؤسسة الأمنية في ملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض الأمن والأمان الذي ينشده كل مواطن.