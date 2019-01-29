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المستعربون يعتقلون اطفالا من مخيم شعفاط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:58 - 29 يناير 2019
ارشيفية ارشيفية
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 نشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر قوة من المستعربين يقومون باعتقال عددا من الاطفال يوم الخميس الماضي في مخيم شعفاط للاجئين.

وبحسب بيان للشرطة، فإن أفراد القوة نصبوا كمينا للفتية بعد أيام من تكرار إلقاء الزجاجات الحارقة تجاه سيارات للمستوطنين تسير بالقرب من المخيم نحو مستوطنة بسغات زئيف.

وأشارت الشرطة إلى أن قوة خاصة تابعة لهم حددت مكان الاطفال ولاحقتهم، حيث تم اعتقال اثنين منهم، فيما أصيب ثالث أثناء إلقاءه زجاجة حارقة. مشيرةً إلى أنه أجريت له عملية جراحية وحالته متوسطة.

ووفقا للبيان، فإنه أطلق سراح قاصر يبلغ من العمر 13 عاما إلى منزله، وتم تمديد اعتقال آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 14 عاما.

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