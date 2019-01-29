غانتس و يعلون يتفقا على خوض الانتخابات بقائمة موحدة

ذكرت وسائل الإعلام العبرية ، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتفاقاً جرى بين رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، مع وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، لخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة.

وبحسب موقع القناة 13 العبرية، فإن اتفاقا سيتم الكشف عنه بشكل رسمي بين غانتس الذي أنشأ حزب "الحصانة لإسرائيل"، ويعلون الذي شكل حزب تيليم".

ويتوقع أن يحصد غانتس مركزا متقدما في الانتخابات بعد حزب الليكود، وفق استطلاعات الرأي. ولا يعرف كيف ستكون قوته بعد انضمام يعلون له.

ووفقا للقناة، فإن الاتفاق بين الجانبين يتضمن منح حزب يعلون 3 مقاعد في الأسماء العشرة الأولى من القائمة.

وسيعقد غانتس مؤتمرا صحافيا عند الثامنة بالتوقيت المحلي، سيفصح فيه عن برنامج حزبه ويطلق الحملة الانتخابية الخاصة به للمنافسة على رئاسة الحكومة.