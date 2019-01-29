الاحتلال يصادق على مخطط القطار الهوائي بالقدس القديمة

صادقت لجنة البنى التحتية لدى حكومة الاحتلال، على مخطط القطار الهوائي "التلفريك" بالقدس القديمة الذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق.

ويهدف إنشاء القطار الهوائي إلى ربط شرقي القدس بغربها، حيث منحت اللجنة الجمهور 60 يوما لتقديم الاعتراضات على المشروع.

وبادرت للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة ورصدت له ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل، وزارة السياحة الإسرائيلية وما يسمى "سلطة تطوير القدس"، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".

ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء ثلاث محطات: أولها ستقام بالقرب من مجمع المحطة بالقرب من مسرح خان، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات في قرب جبل الخليل، فيما ستبنى المحطة الثالثة على سطح مجمع "كيدم" قرب ساحة البراق.

ووفقا للمشروع سوف تكون كل عربة قادرة على نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، 73 عربة ستكون على الخط، ويبلغ طول الخط 1.4 كيلومتر، وسيكون النظام تلقائيا، وكل 15 إلى 20 ثانية القطار سيغادر، حتى لو لم يكن هناك ركاب، وسوف تكون سرعة القيادة 21 كم/ ساعة وسوف تستمر 4.5 دقيقة.

ومن أجل بناء المشروع، سيكون من الضروري بناء 15 أعمدة كبيرة من الإسمنت المسلح بارتفاع 26 مترا، ولعل أبرز المعطيات تلك التي تشير إلى التلفريك يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي 3000 راكب كل ساعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن طاقم التخطيط لمشروع القطار الهوائي، يعرضون المشروع كوسيلة من وسائل المواصلات العامة التي تهدف إلى حل مشكلة المواصلات حول المدينة القديمة وخاصة ازدحام الحافلات السياحية في منطقة ساحة البراق.