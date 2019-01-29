حماس: غزة قادرة على تلقين الاحتلال دروسا ولن نخضع للابتزاز

قال مشير المصري القيادي في حركة حماس ان مسيرات العودة متصاعدة بأدواتها السلمية والخشنة لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحمل تداعيات استمرار الحصار على قطاع غزة.

وأكد المصري خلال كلمة له بالحراك البحري ان الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يستحق الحياة بلا حصار اسرائيلي ولن يخضع لحصار نتنياهو، مؤكدا أن غزة قادرة على أن تلقن الاحتلال وأعوانه دورسا قاسية في أي معركة قادمة.

واكد المصري "سنواصل الحراك البحري ضمن مسيرات العودة المتواصلة ولن نخضع لكل محاولات المساومة والابتزاز الاسرائيلي من خلال المنحة القطرية".

وعبر المصري عن رفض حماس أي خطوات أحادية وانفرادية والذهاب لتشكيل حكومة حزبية انفصالية، معتبرا انه يشكل خطوة مشبوهة تعزز الانقسام وانفصال غزة عن الضفة.

وحذر المصري السلطة الفلسطينة من خطوات انفرادية داعيا السلطة لان تكون جزءا من مسيرات العودة وكسر الحصار بدلا من التنسيق الأمني.