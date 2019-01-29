قطر تهزم الامارات في عقر دارها وتصل لنهائي كأس أسيا

وصل المنتخب القطري لنهائي كأس آسيا المقامة في الإمارات، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-0، مساء الثلاثاء، في ثاني وآخر مباراة بالدور نصف النهائي من المسابقة.

وافتتحت قطر النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق لاعب الوسط خوخي بوعلام، قبل أن يضاعف هداف البطولة المعز علي النتيجة في الدقية 36.

وعاد المنتخب الإماراتي بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يقلص الفارق أكثر من مرة عن طريق علي مبخوت وأحمد خليل، إلا أن الحارس القطري سعد الشيب تصدى لهجمات "الأبيض".

وعزز المهاجم القطري حسن الهيدوس النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد انفراده بالمرمى، قبل أن يضيف حامد إسماعيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ووصل المنتخب القطري لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وسيلاقي المنتخب الياباني على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، مساء الجمعة.