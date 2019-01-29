متحدث باسم فتح يكشف: الحكومة ستصرف 75% من رواتب موظفيها في غزة

كشف المتحدث باسم حركة (فتح) عاطف أبوسيف، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

وقال أبو سيف لـ"لأناضول": "إن القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة سيتم إعادة النظر فيها تدريجيا".

وأضاف أبوسيف "إن الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة وسيتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجيا خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن الحكومة ستصرف ما نسبته 75% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع الشهر المقبل، بدلا من 50% النسبة الحالية.

ومنذ إبريل/نيسان 2017، يفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءات مالية وقانونية ضد قطاع غزة، تشمل تقليص رواتب الموظفين بنسبة 50%، بهدف "إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".