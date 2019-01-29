"التربية" تعلن عن منح دراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدة منح دراسية في جامعة "كومساتس" الباكستانية بمجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه) للعام الدراسي 2019-2020.

ودعت الوزارة في بيان صحفي المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على التفاصيل والشروط والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بحي تل الهوا.