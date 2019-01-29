القيادي عدنان يدعو لتوفير مقومات الدفاع عن القرى التي تتعرض لهجمات المستوطنين

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان الجهات المسؤولة والمعنية "بضرورة توفير مقومات الصمود والدفاع عن القرى الفلسطينية التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الشيخ عدنان -خلال زيارته إلى جانب وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي بيت عزاء الشهيد المحرر حمدي النعسان في قرية المغير- أنَّ أهالي القرى التي تعرضت لهجمات المستوطنين لا يطالبون سوى بحق الحصول على مقومات الدفاع عنهم، مشيراً إلى أنَّ ذلك الحق تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية والإنسانية والشرائع السموية.

وبين الشيخ عدنان أنه لا فرق ولا يجب التفريق بين هجمات الجيش الإسرائيلي وبين الادعاء الإسرائيلي أن الهجمات هي للمستوطنين، مشيراً إلى أنه أهالي القرية أبلغوه كيف أنَّ المستوطنين يخلعون ثيابهم المدنية ويلبسون ثياب الجيش الإسرائيلي ويكملون مهمة الاعتداء على القرية.

ودعا الشيخ عدنان الجهات المسؤولة والمعنية بضرورة تقديم المساعدة بجميع أشكالها وأوجهها لأهالي القرى المعرضة لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

ونظم وفد من قيادة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة على زيارة اعداد كبيرة من ذوي أسرى وعوائل الشهداء إلى جانب زيارة جرحى الاعتداءات الآثمة على قرية المغير.

وكان مستوطنون وجنود الاحتلال هاجموا قرية المغير مساء اليوم، ما أسفر عن استشهاد المواطن حمدي النعسان (38 عامًا) وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.