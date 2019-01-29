"الجهاد الإسلامي" تزور والدة الشهيد القائد رياض خليفة برام الله

زار وفد من محرري الجهاد الإسلامي منزل والدة الشهيد القائد رياض فخري خليفة في بلدة كفر نعمة عربي مدينة رام الله، مقدمين رسمياً للشهيد خليفة.

بدوره، قال القيادي المحرر في الحركة خضر عدنان "إن الشهيد خليفة فضل أن يكون رهيناً للموت على أن يبقى مكبلاً بقيد سجّانيه، ما دفعه إلى الاجتهاد وهو في معتقل "عوفر" القريب من بيتونيا لتحرير نفسه عام 2003م حيث استطاع الشهيد المجاهد رياض خليفة مع الأسير المحرر أمجد دار الديك والأسير المحرر رائد نصار أن يحفروا نفقاً تحت الأرض ليخترقوا به جدران المعتقل، وتمكنوا من تحرير أنفسهم من ظُلمة السجن".