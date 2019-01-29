مرفق رابط: الاعلان عن نتائج الدورة الثانية من الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، نتائج الدورة الثانية من الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية والمجتمع المتوسطة للعام 2018/2019، بشكل موحد ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أنه تم تنفيذ الامتحان في شقي الوطن في أربع قاعات موزعة على محافظات طولكرم ورام الله والخليل وغزة، بما ينسجم مع رؤيتها وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين، وبما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم لهذه الدورة (1107) طالب/ة منهم (432) طالباً/ة في المحافظات الشمالية، و (675) في المحافظات الجنوبية، إذ بلغت نسبة النجاح في الامتحان في شقي الوطن ( %85.18).

يشار إلى أن عقد دورة ثانية للامتحان تم ولأول مرة بشكل محوسب؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل أو مؤسسات التعليم العالي بداية الفصل الدراسي الحالي 2018/2019.

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