الإعدام شنقًا لقاتل سيّدة في خانيونس

أصدرت محكمة بداية خانيونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق المواطن (ي/ع) والذي أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في قضية قتل المغدورة محاسن عوض أبو شلوف، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقًا حتى الموت عن تهمة القتل قصدًا ومحاولة السلب. وفق بيان المحكمة.

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات محاكمة مطوّلة تم خلالها الاستماع لبينات الإثبات من قبل النيابة العامة وبينات الدفاع.

يشار إلى المدان قتل المغدورة قصدًا بتاريخ 19/1/2016.