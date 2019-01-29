نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية

قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات إن قرار الرئيس محمود عباس تأجيل انفاذ قانون الضمان الاجتماعي يؤكد التحام الرئيس وانحيازه التام مع الشعب الفلسطيني، مثمنا هذه الخطوة الهامة .

واضاف، منذ بداية العمل على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي قامت نقابة المحامين بدراسة اوضاع انفاذ هذا المشروع الهام ،وبعد عدد من المشورات تبين ضرورة القيام بالتعديلات بعدد من الرئيسيات في هذا القانون ،والذي كان من الممكن أن يسبب اشكاليه كبيرة وضرر واسع النطاق، على مدار عمل هذا القانون ضد الشريحة الواسعة والكادحة من الطبقات العمالية في داخل الدولة الفلسطينية .

وثمن نقيب المحامين توجهات الرئيس لكافة الجهات التي عملت على تسهيل الاعتصامات السلمية، والتي كفلها القانون، وقام بحمايتها، و التي شاركت فيها جموع المواطنين والمؤسسات والنقابات بكافة تشكيلاتها وتوجهاتها الوطنية في كل محافظات الوطن من اجل ايصال رسالة الرفض الأوسع منذ تأسيس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .

واكد نقيب المحامين أن النقابة سوف تبقى تسير في الاتجاه الصحيح من أجل المصلحة العامة ومن أجل تعزيز سيادة القانون والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية .