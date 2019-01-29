هل غادر وفد وزارة الأوقاف قطاع غزة لبحث ملف العمرة مع المصريين؟

ذكرت مصادر محلية بأن وفداً من وزارة الأوقاف وأخر من شركات الحج والعمرة غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى الجانب المصري لاستكمال التنسيق في ملف العمرة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في الديار الحجازية.

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، نفى مغادرة وفد من الوزارة من معبر رفح البري إلى الجانب المصري لاستكمال ملف العمرة.

وقال أبو الرب لـ"فلسطين اليوم": "لا زلنا ننتظر دعوة من الجانب المصري، وفي حال أي جديد سيتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام".

وكانت وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة، تنتظران ردًا نهائيًا من الجانب المصري، بشأن الموافقة على تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك.

يذكر أن أهالي غزة محرومون من أداء مناسك العمرة منذ عام 2014 بسبب رفض السلطات المصرية السماح بسفرهم عبر معبر رفح البري؛ لدواعٍ أمنية.

وكانت آخر رحلة عمرة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، جنوب القطاع، لأداء مناسك العمرة بالديار الحجازية في تموز/ يوليو2014، بمعدل 15000 معتمر سنوياً.