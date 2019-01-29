إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال القطاع

أصيب سائق جرافة ظهر اليوم الثلاثاء إثر استهدافه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الجرافات التي كانت تمهّد الأرض قرب موقع "زكيم" العسكري استعداد لاستقبال المتظاهرين عصر اليوم في المسير البحري الـ 22 ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأصيب سائق الجرافة برصاص في الجزء العلوي من جسده ونقل على إثرها للمشفى الاندونيسي بجباليا لتلقي العلاج.

ومن المتوقع أن يصل آلاف المواطنين عصر اليوم للتظاهر قرب الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 260 مواطناً برصاص الاحتلال، وأصيب ما يزيد عن 25 ألفاً بجراح مختلفة.