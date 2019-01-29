يعلون: يجب أن نغير نظام حكم نتنياهو الفاسد

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، "اليوم يحكم إسرائيل حكم فاسد، ويجب علينا أن نعرض بديلًا لهذا الحكم".

وطالب يعلون بتغيير حكم نتنياهو وإعادة "إسرائيل" للطريق الصحيح. بحسب قوله

وكان ئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أواخر الشهر الماضي إجراء انتخابات مبكرة مطالبا الناخبين مباشرة بتفويض سياسي جديد، يمكن أن يساعده على التغلب على اتهامات محتملة في تحقيقات فساد. ولم يكن من المقرر إجراء انتخابات قبل نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية حينها احتمال فوز حزب ليكود، الذي ينتمي له نتنياهو بـ30 مقعدا من مقاعد الكنيست، وهو العدد نفسه الذي فاز به الحزب في الانتخابات السابقة في عام 2015، وأغلبية حاكمة لائتلاف يميني يقوده حزب ليكود، وأظهر الاستطلاع أن أقرب منافس هو حزب افتراضي يقوده الجنرال بيني غانتس، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح المحتمل لتيار يسار الوسط.