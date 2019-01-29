الأرض تشهد اليوم اقتراب كويكب رُصد عام 2013

أصدرت وكالة ناسا تحذيرا من "اقتراب" جسم فضائي من الأرض، مساء يوم الثلاثاء 29 يناير، إلى جانب كويكب آخر في الوقت نفسه.

ورُصد الكويكب الرئيس الذي سيسجل مروره، اليوم الثلاثاء، واسمه "2013 CW32"، في عام 2013 لأول مرة. ويبلغ قياس محيطه 250 مترا، ويسافر بسرعة 36.775 ميل في الساعة.

ومن المتوقع أن يمر قرب الأرض قرابة الساعة 6:54 مساء، على مسافة آمنة تعادل 5020654 كم (نحو 14 ضعف المسافة بين الأرض والقمر).

وفي الواقع، هناك كويكب آخر يمر بمحاذاة الأرض يوم الثلاثاء أيضا، ولكنه أصغر بكثير. ويسافر "2019 AN11"، الذي رُصد لأول مرة هذا العام، بسرعة 28 ألف كم في الساعة.

وللأسف، تصعب رؤية الكويكبات عبر التلسكوب، لأنها غالبا ما تكون صغيرة جدا وخافتة، بمستويات متفاوتة من الانعكاس.

وتجدر الإشارة إلى أن ناسا حددت 10 "أجسام قريبة من الأرض"، على أنها قامت بأقرب تحليق من الكوكب خلال شهر نوفمبر وحده.

ولكن الخبر السار يقول إن الكويكبات تمر عادة بانتظام قرب كوكبنا، لذا لا يوجد داع للذعر.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه "عندما تدور هذه الصخور حول الشمس، فإن الأجسام القريبة من الأرض يمكن تقترب من كوكبنا بمعدل أكبر في بعض الأحيان".