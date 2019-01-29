الاحتلال يبعد المواطنة منتهى أمارة عن الأقصى 15 يوما

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المواطنة منتهى أمارة من سكان زلفة في الداخل المحتل، قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى 15 يوما، قبيل الإفراج عنها.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال أخلت سبيلها بعد ساعات طويلة من التحقيق معها في مركز القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، استمرت منذ الظهر وحتى بعد الساعة التاسعة من مساء أمس.

وأضاف ان المحققين وجهوا للمواطنة أمارة تهمة التصدي لقيادة الشرطة في مصلى قبة الصخرة المشرفة الخميس الماضي، وعرقلة عمل الشرطة أمس.

وكانت أمارة اعتقلت أمس بعد خروجها من باب الأسباط، ومطاردة قوات الاحتلال لها في المسجد الأقصى.

يذكر أن أمارة تعرضت للعديد من الاعتقالات والإبعادات عن المسجد الأقصى، حتى أن قوات الاحتلال هددت سائقي وشركات الحافلات التي تنقل المصلين من الداخل إلى المسجد الأقصى بعدم اصطحابها ومجموعة نساء، وفي حال خالفوا الأمر ستصادر حافلاتهم.