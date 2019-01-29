الدبابات الأمريكية تختبر منظومة "معطف الريح" "الإسرائيلية"

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إن الدبابات الأمريكية بدأت باستخدام منظومة "معطف الريح" الإسرائيلية والتي تهدف لحماية المدرعات من استهداف الصواريخ.

وأضافت الصحيفة العبرية، في تقرير عسكري نشرته صباح اليوم، إنه وللمرة الأولى يستخدم الجيش الأمريكي منظومة "معطف الريح"، بادئا التجربة على دبابات "أبرامز" التي تعد من أفضل الدبابات حول العالم.

وخلصت حكومة الاحتلال لضرورة إنتاج منظومة "معطف الريح" لحماية مدرعاتها إثر الفشل الإسرائيلي في حرب لبنان عام 2006.

واعترفت حكومة الاحتلال وقتها، أن عملية تزويد جميع دباباتها بهذه المنظومة ستمتد لسنوات طوال بسبب الميزانيات والتكلفة المالية الكبيرة والقدرة الإنتاجية للصناعات العسكرية.

وتقوم فكرة هذا النظام في الأساس على وجود رادار يمكنه من اكتشاف الصواريخ المتجهة نحو الدبابة في زاوية قدرها 360 درجة وإطلاق صاروخ اعتراضي نحوه وتدميره قبل أن يصل إلى الدبابة.

وخضعت المنظومة إلى العديد من التجارب نجح بعضها في تدمير عدة صواريخ أطلقت دفعة واحدة باتجاه دبابة وفقا للمصادر العسكرية الإسرائيلية دون أن ترفق هذه المصادر كعادتها في مثل هذه الأحوال التجارب الناجحة بتصوير فيديو يظهر النجاح المسجل.

وحول التجربة الأمريكية للمنظومة الإسرائيلية، قال الكابتن كريس سكوت: "نحن مسرورون لأن نكون أول من يختبر النظام".

وأضاف: "إننا نستفيد من خيار فريد من نوعه للقيام بشيء لا يقوم به أي شخص آخر".

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية، أنها وقعت اتفاقية سيشتري بموجبها الجيش الأمريكي نظام الدفاع "معطف الريح" بمبلغ 193 مليون دولار.

وتزعم شركة "رفائيل" إن النظام الذي يحمي الدبابات وناقلات الجنود المدرعة الإسرائيلية، هو الوحيد في العالم الذي أثبت فعاليته التشغيلية ضد الصواريخ المضادة للدبابات وغيرها من التهديدات.

ونشر الجيش الأمريكي اختبار جنوده للنظام لأول مرة في الدبابات، عندما كان في ذروة تدريباته.

وخلال التدريبات الأمريكية تم إطلاق النار بالقرب من الدبابة لمعرفة ما إذا كان النظام سيعمل ضد التهديد.