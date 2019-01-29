15 أسيرًا يعانون من أوضاع صحية صعب بسبب الإهمال الطبي

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة اليوم الثلاثاء، بأن الحالة الصحية للأسير ابو دياك تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا متواصلا مع مرور الوقت، وأنه يتناول 8 أنواع من المسكنات يوميا لتخفيف أوجاعه وآلامه.

وأوضح عجوة، خلال زيارته لما تعرف بمستشفى الرملة أمس، أن الاسير ابو دياك يعاني من التعب الشديد والارهاق الدائم، ويعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي ولا يستطيع النوم لساعات طويلة بسبب آلام الورم في المعدة والامعاء.

وقالت الهيئة، ان الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى القابعين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لمرضى تصنّف حالاتهم الصحية بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ولفتت الهيئة، الى أن 15 أسيرا مريضا يقبعون حاليا في "مستشفى الرملة" ويعانون من أوضاع خطيرة ومقلقة، وهم كل من:

الاسير سامي ابو دياك، سرطان بالامعاء.

الاسير معتصم رداد، يعاني من سرطان بالامعاء وقصور بعمل القلب، والربو، ومشاكل بالعظام، وتآكل بالجلد، وأوجاع بالكتف والمفاصل، ومشاكل بالرؤية.

الاسير ناهض الاقرع، يعاني من مشاكل صحية عديدة ومبتور القدمين.

الاسير صالح صالح، يعاني من شلل نصفي ويحمل بيديه اكياسا للبول والبراز.

الاسير اشرف ابو الهدى، يعاني من الشلل، ويتنقل على كرسي متحرك.

الاسير خالد الشاويش، يعاني من شلل نصفي ومن عدة أمراض صعبة ومزمنة.

الاسير منصور موقدة، يتنقل على كرسي متحرك بسبب اصابته بالشلل، ويحمل بيديه اكياسا للبول والبراز.

الاسير مصطفى ضراغمة، يعاني من مشاكل بالكلى ومن مرض السكري.

الاسير عز الدين كرجة، يعاني من اصابة بالكتف والقدم والحوض وبحاجة لاجراء عمليات جراحية.

الاسير احمد دعيسات، يعاني من اصابته بعدة طلقات نارية بفخده الأيمن.

الاسير وليد شرف، لديه مشاكل بالكبد ويعاني من التهابات بالامعاء القريبة على فتحة الشرج.

الاسير محمد ابو حويلة، يعاني من اصابة بالقدم اليسرى.

الاسير اياد حريبات، يمشي بواسطة جهاز المساعدة على المشي.

الاسير محمد ابو خضر، بحاجة لعملية زراعة كلية.