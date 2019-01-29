"السير" يختار الأفضل بين ميسي ومارادونا

يرى المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أفضل من مواطنه دييغو مارادونا.

وأشارت صحيفة "التايمز" الإنجليزية، إلى جدال بين الصحفي الرياضي الكبير هيو مكلفاني (الذي توفي مؤخرا)، وجرايم سونيس، نجم ليفربول الأسبق، حول من الأفضل ميسي أم مارادونا.

وأوضحت أن سونيس اختار ميسي، أما مكلفاني، فاختار مارادونا.

وتم نقل هذا الجدال إلى المدرب السير أليكس فيرغسون الذي قال: "أنا أنضم إلى خيار سونيس، أختار ميسي بسبب تألقه لفترة طويلة، مارادونا تألق لعدة سنوات فقط".

جدير بالذكر أن المفاضلة بين ميسي ومارادونا، من الأمور التي تثير جدلا كبيرا بين عشاق الساحرة المستديرة.

واعتزل فيرغسون التدريب عام 2013، بعد أن قاد مانشستر يونايتد لـ13 لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، و5 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس إنجلترا، ولقب في السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، و10 في كأس الدرع الإنجليزية.