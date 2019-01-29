مهجة القدس تنعى والدة الاستشهادي حاتم شويكي

تقدمت مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الثلاثاء، بالتعزية من عائلة الشويكي، بوفاة فقيدتهم كوثر حسين خليل الشويكي والدة الاستشهادي المجاهد حاتم ياقين عايش الشويكي.

وقد وافت الحاجة الشوبكي المنية ظهر أمس الإثنين الموافق 28/01/2019م، بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (87) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وسألت المهجة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد حاتم شويكي أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نفذ عملية استشهادية في تاريخ 04/11/2001م في التلة الفرنسية بمدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى مقتل 2 من جنود الاحتلال الصهيوني وإصابة عدد آخر.