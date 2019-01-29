مهجة القدس:الأسير حمزة الحاج محمد يدخل عامه الـ (14) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن الأسير المجاهد حمزة يوسف عارف الحاج محمد (32 عاماً) من مدينة نابلس، أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/01/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 33 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير حمزة الحج محمد ولد بتاريخ 26/12/1986م وهو أعزب؛ وتلقى تعليمه في مدارس مدينة نابلس ليتشرب منها العلم والأدب والثقافة وحب الجهاد لتشهد على تفوقه في مختلف المراحل التعليمية، وبعد نجاحه في الثانوية العامة سعى إلى الالتحاق بإحدى جامعات الجمهورية العربية السورية لكن كل محاولته باءت بالفشل، حيث كان العائق الذي حال بينه وبين ذلك هو تعنت الاحتلال ومنعه من السفر، وإصراراً منه على تحقيق حلمه التحق بجامعة النجاح حاضنة الأسرى والشهداء ليعود الاحتلال ويقتل ذلك الحلم باعتقاله؛ وبقوة وعزيمة المثابر استنهض همته التي حاول الاحتلال أن يدمرها؛ والتحق بالجامعة أثناء اعتقاله وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص التاريخ بتقدير امتياز؛ وهو يدرس الآن الماجستير؛ والأسير حمزة هو نجل الراحل المرحوم يوسف العارف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؛ والذي توفي قبل 5 أعوام.