إصابة 5 ضباط شرطة بالرصاص في هيوستن الأمريكية

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن 5 ضباط بشرطة مدينة هيوستن الأمريكية أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش يوم الاثنين.

ولم يكشف المسؤولون عن حالة الضباط المصابين. وذكرت شرطة هيوستون في رسالة على "تويتر" أن الموقع لا يزال مسرحا نشطا للجريمة ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

وبحسب "رويترز"، قال سيلفستر تيرنر رئيس بلدية هيوستن على "تويتر"، إن مشتبها به أصيب أيضا بالرصاص.

كما نقلت صحيفة "هيوستن كرونيكل" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون، أن الضباط أصيبوا بينما كان أفراد من إدارة مكافحة المخدرات ينفذون أمر التفتيش.

وقال جو جمالدي رئيس نقابة ضباط شرطة هيوستن في تغريدة على "تويتر"، إن أحد الضباط نقل جوا إلى المستشفى.

وذكرت شرطة هيوستن على "تويتر"، أن الأربعة الآخرين يعالجون أيضا في المستشفى.