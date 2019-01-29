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نائب الرئيس البرازيلي ينفي نية بلاده نقل السفارة للقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 29 يناير 2019
رئيس البرازيل رئيس البرازيل
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نفى هاملتون موراو نائب الرئيس البرازيلي، نيّة بلاده نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة في الفترة المقبلة.

وبحسب مواقع عبرية مختلفة، فإن هاملتون قال خلال لقاء جمعه بالسفير الفلسطيني في البرازيل إبراهيم الزبن، إن بلاده لا تفكر في مثل هذا الخيار.

ولم تورد تلك المواقع مزيدًا من التفاصيل حول التصريحات التي أدلى بها مورو. لكنها أشارت إلى أن تلك التصريحات تأتي في ظل ضغوط عربية على البرازيل لمنع نقل السفارة، وسط تهديد بوقف التجارة المشتركة في حال نقلت، تحديدًا اللحوم الحلال التي تستوردها دول عربية وإسلامية.

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