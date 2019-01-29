حملة اعتقالات واسعة بالضفة طالت 12 مواطناً

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة.

وأفاد شهود عيان ان قوة للاحتلال اقتحمت منطقة كروم عاشور بمدينة نابلس واعتقلت الاسير المحرر يوسف عواد الذي لم يمض على خروجه من السجن سوى 4 شهور.

وفي جنين اعتقل الاحتلال الطالب في الجامعة العربية الأمريكية محمد علي سمودي(25 عاماً) من منزله في جنين وهو نجل الصحفي علي سمودي.

كما اعتدى جنود الاحتلال على الجريح علاء ابو خليفة خلال اقتحام منزله في مخيم جنين واعتقال شقيقه قصي، واعتقل الشاب إبراهيم السلفيتي من منزله داخل البلدة القديمة في جنين.

واعتقل الاحتلال الشابين جعفر أيمن شحرور ومهدي حسن من منزليهما في بلدة بلعا شرق طولكرم.

واعتقل جنود الاحتلال شاباً من مركبته في "بلدة عناتا" شمال شرق القدس المحتلة. وسلمت سامر أبو ميّالة تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزله وتفتيشه داخل قرية العيساوية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل محمود رزق القواسمة في منطقة الطيبة داخل بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم.

كما سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد المجيد إبراهيم شديد تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزله في قرية خرسا قرب مدينة دورا جنوب غرب الخليل.