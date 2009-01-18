واشنطن ولندن ترحبان بقرار وقف النار وبان كي مون يطالب بالانسحاب الكامل

فلسطين اليوم – غزة

أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا السبت ترحيبهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة، في وقت أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ارتياحه للقرار، معتبرا إياه الخطوة الأولى نحو الانسحاب الكامل من القطاع.

وتوقعت واشنطن من جميع الأطراف وقف ما أسمتها الأعمال العدائية. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في بيان مكتوب إن الهدف كان ولا يزال هو احترام كامل لوقف دائم لإطلاق النار بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن في قطاع غزة.

كما دعت رايس أيضا إلى اتخاذ إجراءات دولية لضمان تدفق المساعدات على القطاع، مبدية عزم الولايات المتحدة المشاركة في هذا المجهود.

وفي الوقت نفسه أعلن بيان مقتضب لوزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند مساء السبت أن وقف إطلاق النار الذي قررته إسرائيل من جانب واحد في قطاع غزة سيخلف "ارتياحا كبيرا"، وطالب أيضا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوقف "هجماتها الصاروخية على المواطنين الإسرائيليين".

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان للصحفيين إنه مرتاح لاتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بوقف العمليات الحربية ابتداء من منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وأضاف أنه لا بد أن تكون هذه هي الخطوة الأولى التي تؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشددا على ضرورة الإسراع في ذلك. وأشار إلى أن أي حل دائم لا بد أن يتضمن فتح المعابر ومنع تهريب السلاح.