كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح غد الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين بياناً حول آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء 29/1/2019.
وأوضحت الداخلية في بيانها أن السفر يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (1/2)، بالإضافة إلى الحافلات الخامسة والسادسة والسابعة.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.