الحراك ضد الضمان يهللون بوقف نفاذ القانون

أصدر الحراك العمالي الفلسطيني بيانا شكر فيه رئيس السلطة محمود عباس على وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وشكر اللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات الوطنية التي وقفت مع حقوق العاملين ودعمت حراكهم المطلبي.

وقال المتحدث باسم الحراك العمالي محمد الزغير: نشكر جميع من وقف مع العمال، ونشكر العمال على وقفتهم وصمودهم الأسطوري وثباتهم على سلمية الحراك.

وأضاف الزغير أنّ الحراك العمالي سيطالب في الايام المقبلة برفع الحد الأدنى للأجور وتعزير الرقابة على تطبيق قانون العمل بما فيه من مصالح للعمال.