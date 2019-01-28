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نعيم: حماس تلقت دعوة لموسكو بداية فبراير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:53 - 28 يناير 2019
باسم نعيم القيادي في حركة حماس باسم نعيم القيادي في حركة حماس
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صرح د. باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، ان حركته تلقت دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر فبراير القادم، إذ سلمت للحركة دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية.

وكان المعهد سلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في العام الماضي بموسكو للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام؛ ورحبت حركة حماس من جهتها بالدعوة، وتتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا إلى ما تم التوافق عليه سابقًا بين فصائل العمل الوطني.

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