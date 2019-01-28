الأحمد: الحكومة قررت إعادة رواتب موظفي غزة تدريجياً

كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن حكومة الوفاق الوطني قررت البدء بإعادة رواتب موظفي غزة بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019، تدريجياً بالتوافق مع رئيس السلطة.

وحول تشكيل الحكومة الفصائلية، أوضح الأحمد أن السبب الرئيسي لقرار تغيير حكومة الحمدالله لحكومة فصائلية هو تنكر حركة حماس لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالاتفاق معها. كما قال.

وأضاف الأحمد في حوار متلفز مع فضائية "النجاح"، أن حركة فتح تكن كل التقدير والاحترام لحكومة الحمدالله، وما قامت به والمسؤولية الوطنية العالية التي تحلت بها. لافتاً أنه لا يوجد فيتو على أي شخصية، ومن بينها الدكتور رامي الحمدالله الذي قد يكون رئيس لأي حكومة قادمة.

ونفى ما تداولته وسائل الإعلام حول الأسماء التي تم ترويجها لترأس الحكومة الفصائلية، مؤكداً أن القرار بيد رئيس السلطة بعد استكمال المشاورات.