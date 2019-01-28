فتح معبر رفح البري غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين يوم غدٍ الثلاثاء 2019/1/29، وذلك حسب ما أبلغتنا به السلطات المصرية مساء اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل وفق كشوفات المسافرين التي سيتم إعلانها الليلة، وذلك عبر الصالة الخارجية لمعبر رفح.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين منذ انسحاب موظفي السلطة منه في 6 يناير من الشهر الحالي.