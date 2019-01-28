حماس: شعبنا بحاجة لحكومة وحدة وطنية تضم الكل الفلسطيني

أكدت حركة حماس مساء الاثنين، أن شعبنا الفلسطيني بحاجة الى حكومة وحدة وطنية تضم كل أطياف الشعب، لتكون قادرة على خدمة أبناء شعبنا وتعالج مشاكله.

وشدد القيادي في حماس عصام الدعليس في تغريدة له عبر "تويتر" على أن ذهاب فتح لتشكيل حكومة بعيدًا عن الاجماع الوطني يزيد الحالة الوطنية شرذمة وفرقة وتكرس الانقسام.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح تبنّت أمس الدعوة لإنهاء حكومة "التوافق" التي يرأسها رامي الحمدالله وتشكيل حكومة فصائلية تشارك فيها فصائل منظمة التحرير.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قال في لقاء متلفز، إن الهدف تشكيل حكومة فصائلية وليس حكومة "وحدة وطنية"، فالدعوة للأخير تعني "القبول بالتقاسم الوظيفي مع حماس وتأبيد الانقسام".

كما قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد إنه "لم يعد هناك مبرر لوجود حكومة التوافق الوطني الحالية، مضيفًا: "حماس لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في ديسمبر الماضي حلّ المجلس التشريعي بناءً على قرار المحكمة الدستورية، ومن المزمع أن يدعو لانتخابات تشريعية وفق القرار.