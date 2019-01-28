الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر "فيسبوك" بالخليل

كشفت الشرطة يوم الاثنين ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي طال احدى السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من إحدى السيدات مفادها قيام مجهول بتهديدها بصورها ومعلوماتها الشخصية وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشرها على موقع "فيسبوك"، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضاف البيان بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية التهديد والابتزاز والذي يحوي صور ومعلومات المشتكية والتحرز عليه أصولا.

وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.