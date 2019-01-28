مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية طراز "سوخوي-27" أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إر-8 أ" بوسيدون فوق بحر البلطيق.

ولم يوضح البيان موعد هذا الحادث.

وجاء في البيان: "أقلعت مقاتلة سوخوي-27 من قوام القوات الصديقة للدفاع الجوي من أجل اعتراض الهدف. واقتربت الطائرة الروسية على مسافة آمنة من الهدف، الذي حددته على أنه طائرة استطلاع من طراز إر-8 أ بوسيدون تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

وبحسب البيان، بعد اقتراب الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية، لتعود الطائرة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

في الآونة الأخيرة، ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار بالقرب من الحدود الروسية. على وجه الخصوص، ترصد في كل من منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا وتكرارا إلى التخلي عن مثل هذه العمليات، لكن وزارة الدفاع الأمريكية كانت ترفض.