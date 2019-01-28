WeAreAllMary#.. المرأة المقدسية في عيون العالم

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة #WeAreAllMary، الذي أطلقتها مجموعة من المهتمين بالنساء المضطهدات في العالم والمرأة المقدسية بشكل خاص.
اسم مريم جاء كشخصية رمزية مستوحاة من معاناة مريم العذراء، وتشبيهها بواقع المرأة المقدسية التي تعاني شتى أنواع الظلم والإجراءات القمعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقام النشطاء بنشر تغريدات وفيديوهات، للتوعية بالوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة المقدسية، والعديد من القصص الانسانية، مؤكدين دعمهم الكامل للمرأة المقدسية.
✋ PLEASE PARTICIPATE AND SUPPORT the struggle of #Palestinian #Women in #Jerusalem, Today The 28th of January at 7 pm Jerusalem time, the social media campaign #WeAreAllMary #كلنا_مریم. #EndTheOccupation #EthnicCleansing pic.twitter.com/0wnt90uBNC— Dr. Basem Naim (@basemn63) January 28, 2019
Raise your voice, we will be always supporting you!#WeAreAllMary#كلنا_مريم pic.twitter.com/Wwdw7o5zt8— alQuds (@palestine_hb) January 27, 2019
Israeli occupation forces assaulting Jerusalemite women at Al Aqsa Mosque. Shameful!#WeAreAllMary#كلنا_مريم pic.twitter.com/JfZsYAeOP7— alQuds (@palestine_hb) January 27, 2019
كل على طريقته يقـاوم ..— طارق صبح (@Tariq_subeh) January 28, 2019
كن داعماً ومناصراً لصوت الحق في كل مكان
نساء القدس يستحقن صوتك ..#كلنا_مريم pic.twitter.com/Vc61Dh42bN
لأنّها متجذرةٌ في الأرض كما زيتونُها المبارك ، فلا بدّ من زيتٍ يسرجُ ثباتها وصمودها ..— خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) January 27, 2019
مساندتها حقٌّ لها وواجب علينا..#كلنا_مريم pic.twitter.com/RYalycFFwe
المرأة المقدسية الماجدة، تستحق منا كل حب وتقدير ..— يونس أبو جراد (@AbujaradYounis) January 21, 2019
فلنهتف بصوت واحد: #كلنا_مريم pic.twitter.com/yj44ZrFrie
#كلٌّ_على_طريقته_يُقاوم— هديل محمود (@hadeel_jaafreh) January 25, 2019
فهذه برباطها ، وتلك بكلمتها ، وذلك بهتافه ، وآخرُ بكاميرته ، وأخيرةٌ بقبضتها !#كلنا_مريم pic.twitter.com/a7YGKFYhuw
#كلنا_مريم— Mohamad Jbara (@MohamadJbara3) January 28, 2019
*الحملة العالمية لنصرة المرأة الفلسطينية*تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة المقدسية، والعمل على دعمها بشتى ألوان الدعم والمساهمة في رفع الظلم الواقع عليها.
ستنطلق في الثامن والعشرين الشهر الجاري، وتختتم في الثامن من مارس آذار القادم، الذي يصادف يوم المرأة العالمي pic.twitter.com/xROzdAHmTM
هذى حكاية مريم المقدسية..— جياد الرهبة (@Me_N_nA) January 27, 2019
ترفض التهويد وتتحمل كلفته الباهظة،
كرامة للقدس أمنا وأم النبى الأكرم
كرامة للتاريخ و وفاء لإنسانيتنا..
فلنطلق صوتنا عاليا #كلنا_مريم #قروب_رواد_الاقصى pic.twitter.com/RudvSC2Wur