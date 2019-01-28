WeAreAllMary#.. المرأة المقدسية في عيون العالم

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة #WeAreAllMary، الذي أطلقتها مجموعة من المهتمين بالنساء المضطهدات في العالم والمرأة المقدسية بشكل خاص.

اسم مريم جاء كشخصية رمزية مستوحاة من معاناة مريم العذراء، وتشبيهها بواقع المرأة المقدسية التي تعاني شتى أنواع الظلم والإجراءات القمعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقام النشطاء بنشر تغريدات وفيديوهات، للتوعية بالوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة المقدسية، والعديد من القصص الانسانية، مؤكدين دعمهم الكامل للمرأة المقدسية.

كل على طريقته يقـاوم ..

كن داعماً ومناصراً لصوت الحق في كل مكان

نساء القدس يستحقن صوتك ..#كلنا_مريم pic.twitter.com/Vc61Dh42bN — طارق صبح (@Tariq_subeh) January 28, 2019

لأنّها متجذرةٌ في الأرض كما زيتونُها المبارك ، فلا بدّ من زيتٍ يسرجُ ثباتها وصمودها ..

مساندتها حقٌّ لها وواجب علينا..#كلنا_مريم pic.twitter.com/RYalycFFwe — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) January 27, 2019

المرأة المقدسية الماجدة، تستحق منا كل حب وتقدير ..

فلنهتف بصوت واحد: #كلنا_مريم pic.twitter.com/yj44ZrFrie — يونس أبو جراد (@AbujaradYounis) January 21, 2019

#كلنا_مريم

*الحملة العالمية لنصرة المرأة الفلسطينية*تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة المقدسية، والعمل على دعمها بشتى ألوان الدعم والمساهمة في رفع الظلم الواقع عليها.

ستنطلق في الثامن والعشرين الشهر الجاري، وتختتم في الثامن من مارس آذار القادم، الذي يصادف يوم المرأة العالمي pic.twitter.com/xROzdAHmTM — Mohamad Jbara (@MohamadJbara3) January 28, 2019