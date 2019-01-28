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WeAreAllMary#.. المرأة المقدسية في عيون العالم

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 16:14 - 28 يناير 2019
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة #WeAreAllMary، الذي أطلقتها مجموعة من المهتمين بالنساء المضطهدات في العالم والمرأة المقدسية بشكل خاص.

اسم مريم جاء كشخصية رمزية مستوحاة من معاناة مريم العذراء، وتشبيهها بواقع المرأة المقدسية التي تعاني شتى أنواع الظلم والإجراءات القمعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقام النشطاء بنشر تغريدات وفيديوهات، للتوعية بالوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة المقدسية، والعديد من القصص الانسانية، مؤكدين دعمهم الكامل للمرأة المقدسية.

 

 

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